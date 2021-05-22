Apart dairede uyuşturucu kullananlara suç üstü
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Apart dairede uyuşturucu kullananlara suç üstü

Apart dairede uyuşturucu kullananlara suç üstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kiraladıkları apart dairede uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kiraladıkları apart dairede uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslarla ilgili kimlik ildirimi yapmayan apart sahibine 19 bin 667 TL idari para cezası uyulandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT personeli tarafından Kalkan Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. S.Ç., Y.B., F.K, B.K ve M.G., Antalya'dan uyuşturucu madde getirerek kiraladıkları apartta uyuşturucu madde kullandıkları esnada suç üstü yakalandı. Apart dairede yapılan aramada 10,27 gram metamfetamin, 48 adet kokain hap, 14 adet ekstasy hap, 4 adet payp, 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde takılı 4 adet fişek, 1 adet bıçak, 2 adet çakmak gazı, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sıvısı 1 adet amonyak ele geçirildi.

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanırken S.Ç isimli şüphelinin Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen S.Ç. gözaltına alındı.

Şahısların kiralamış oldukları apart dairede Kimlik Bildirim Sistemine kayıt yapmadıkları tespit edilmesi üzerine Kimlik Bildirim Kanununa Muhalefetten işletme sahibine 19 bin 667 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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