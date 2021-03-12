Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza
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Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza

12.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:45
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza

OSMANİYE'de apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden 30 bin 66 lira para cezası kesildi.

OSMANİYE'de apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden 30 bin 66 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apart dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride iki masada 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve okey taşları ele geçirildi. Apart sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu ve koronavirüs tedbirleri kapmasında sosyal mesafeyi ihlalden olmak üzere toplam 30 bin 66 lira idari para cezası kesildi.


Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 30 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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