Apar Topar Evlenen Seren Serengil, Sevenlerinden Özür Diledi

Haziran ayında evleneceklerini açıklayan Seren Serengil ve Yaşar İpek, ani bir kararla Fransa'da evlendi. Çiftin nikah törenine katılamayan yakın çevresi her şeyin bu kadar aceleye gelmesi kızaran çiftin mesaj bombardımanına tuttu. Gelen 'Kırıldım' mesajlarına dayanamayan Serengil, yaptığı paylaşımla herkesten özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Nikah fotoğraflarıyla evlendiğini duyuran Seren Serengil, nikahına çağıramadığı arkadaşlarından şu sözlerle özür diledi:

Aslında hafta sonu Grand Prix Monaco 2018'e gidecektik iki hafta sonra da yine burada evlenecektik. Her şeyimiz hazırdı ama yanımda ne gelinliğim ne Yaşar 'ın smokini vardı ne de davetli listemizdekiler.Kırıldım mesajı atan tüm arkadaşlarımız için bu ani durumdan dolayı özür dileriz. Ama çok romantik bir anda böyle bir karar alıverdik tamamen spontone. 18 haziran düğün kutlamamızda hep beraberiz sizi seviyoruz bizim kalpler biraz heyecanlı durduramadık kusura bakmayın