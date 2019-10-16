Apandisit şokundan, annelik sevincine

16.10.2019 10:23

Bebeğini etkiler korkusuyla saçını bile boyamazken gebeliğinin 24. haftasında apandisit ameliyatı olmak zorunda kalıp büyük şok yaşayan Emine Bayram (36) doğum yaptı. Sağlıkla dünyaya gelen kızına Ela Ekin adını veren anne Bayram, "Doğru tanı ve doğru tedaviyle kızımı kucağıma aldıysam bu doktorlarım Doç. Dr. Tunç Canda ve Op. Dr. Zaza Iakobadze sayesinde oldu. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.



Özel bir şirkette yönetici olan Emine Bayram ile iş adamı Gültekin Bayram (41) çifti 9 yaşındaki oğulları Efe Tekin'den sonra ikinci kez anne baba olmaya hazırlanırken hayatlarının sürprizini yaşadı. Anne adayı sorunsuz giden gebeliğinin 24. haftasında anlam veremediği şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı, bu ağrıların bebeğinin gelişimini etkileyeceği korkusuna kapıldı. Oğlundan sonraki ikinci gebeliğinde bebeğini 10 haftalıkken kaybetmesi nedeniyle aynı şeylerin bir kez daha başına geleceği kaygısını yaşayan Emine Bayram, Kent Hastanesinden doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda'ya başvurdu ve apandisit sürpriziyle karşılaştı. Anne adayı Bayram, Doç. Dr. Canda'nın ağrıların bebeği, gebeliğiyle ilgili olmadığını söylemesinin ardından rahat bir nefes alırken, apandisit şüphesiyle genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Zaza Iakobadze'ye yönlendirildi. Şüpheler doğru çıkınca Op. Dr. Iakobadze tarafından kapalı yöntemle ameliyat edilen Bayram, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Ameliyat sonrasındaki süreci de rahat ve sorunsuz geçiren Bayram, 10 Ekim'de Kent Hastanesinde doğum yaptı. Doç. Dr. Canda'nın gerçekleştirdiği sezaryenle bir kız bebek dünyaya getiren Bayram, apandisit şokundan sonra ikinci kez annelik sevinci yaşadı.



"Sakınan göze çöp batar"



Çok titiz bir gebe olduğunu, bebeğine zarar gelmesin diye bu süreçte krem ve oje bile sürmediğini, saçını boyamadığını, yiyip içtiklerine çok dikkat ettiğini söyleyen Emine Bayram, "Sakınan göze çöp batar misali ben her şeye titizlendim, gebelikte çok nadir görülen apandisit benim başıma geldi. Hem ameliyat, hem narkozdan bebeğime bir şey olur korkusu yaşamıştım. Kabus gibiydi. Çok şükür ki her şey yolunda gitti. Doktorlarımın titizliği, özeni sayesinde bu süreçleri sorunsuz atlattım. 10 Ekim'de ikinci kez anne oldum. Kızım Ela Ekin 3.800 gram ağırlığında, 51 santimetre boyunda dünyaya geldi. Doğru tanı ve doğru tedaviyle kızımı kucağıma aldıysam bu doktorlarım Doç. Dr. Tunç Canda ve Op. Dr. Zaza Iakobadze sayesinde oldu. Onlar bizim kahramanlarımız" diye konuştu.



"Bütün zorluklara göğüs gerdi"



Öte yandan Bayram çifti kontrol için geldikleri Kent Hastanesinde Doç. Dr. Canda ve Op. Dr. Iakobadze ile bir araya geldi. Doç. Dr. Canda, Emine Bayram'ın çok dirayetli olduğunu belirterek, "Emine Hanım bütün zorluklara göğüs gerdi. Kızını kucağına alabilmek için son ana kadar zorluklarla başa çıktı. Hatta bir gün önce böbrek ağrısı tuttu, ona da direndi ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bayram çiftini kutluyor, kızlarına sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA