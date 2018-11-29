Apa 11. Genel Kurulu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshir Larijani ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshir Larijani ile bir araya geldi.
Yıldırım, Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu öncesinde, Hilton Bomonti Otel'de İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ali Larijani görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.