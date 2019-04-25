AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Keller: Ab-Türkiye Göç Anlaşması Basın Açıklamasından İbaret

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasını eleştirdi.

Keller, Euronews'in izleyicilerden gelen soruları yönlendirdiği "Raw Politics" programında AB-Türkiye Göç Anlaşmasına bir anlaşma bile denemeyeceğini belirterek "bu sadece ortak imzalanmış ve hiçbir insan hakları garantisi olmayan bir basın açıklamasından ibaret" sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle