AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı
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AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

30.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:36

Parlamentosu (AP) Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Sanchez Amor, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un AP'deki Genel Kuruldaki eylemiyle ilgili olarak "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: AP vekillerinden Türk bayrağını yırtan Yunan parlamentere sert tepki: Disiplin cezası uygulanmalı
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