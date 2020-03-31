AP vekilleri: Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.
31.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:31
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'yi de yardım sağlanan ülkelere dahil etmeli. Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere bu konuda çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com