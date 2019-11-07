AP üyesi Zdechovsky'den Diyarbakır annelerine ziyaret

07.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:40

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden AP üyesi Zdechovsky, anne ve babalarla tek tek görüştü, desteklerini iletti.

"Avrupa ülkelerinden destek istiyoruz"

Annelerden Ayşegül Biçer, Zdechovsky'e çocuklarını terör örgütü PKK'dan geri almak için eylemi başlattıklarını belirterek, "Bu PKK illetini bitirmeye geldik. 40 yıldır dökülen kanı durdurmaya geldik. Avrupa ülkelerinden de bize destek vermelerini istiyoruz. PKK'ya başkaldırmış analar var burada. Sesimizi duyun, duyurun, yeter artık annelerin yürekleri yanmasın." dedi.

"Silah kullanan insanlarla bir araya gelmeyiz"

Zdechovsky ise Biçer'e, "Kendi duruşumuz asla silah kullanan insanlarla bir araya gelmeyiz. Burada bulunma, sizlerle konuşma sebebim de barışçıl bir çözüm bulmak. Ben de ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Durumunuzu çok iyi anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Aydın ise 6. sınıfa giden oğlunun 4 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getirerek, "66 gündür buradayız. Onlardan açıklama beklerken il başkanlığını terk ettiler. Çocuklarımızı bunlar dağa götürüyorlar. Bizi her gün tehdit ediyorlar. Bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Bize 'Giderseniz oraya önce çocuklarınızı sonra sizi öldürürüz.' diyorlar. Biz onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz." diye konuştu.

"PKK'yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede"

Aydın'ın, Avrupa Birliği'nden artık terör örgütü PKK'ya destek vermemesini istediğini belirtmesi üzerine Zdechovsky, şöyle konuştu:

"PKK'yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede. Silah taşıyan birileriyle biz diyalog kurmayız. Diyalog kurmak istiyorlarsa silahları bir kenara bırakıp gelmeleri gerekiyor. Saldırı gerçekleştiren bir örgütle biz de görüşmeyiz."

Aydın bunun üzerine, televizyonda Avrupa'da terör örgütü lehine düzenlenen gösteride polislerin terör yandaşlarını koruduğunu gördüğünü ifade ederek, "Avrupa Birliği gerçekten insan haklarına değer veriyorsa buyurun 15 yaşındaki çocuğumu kandırıp, zorla dağa götürüyorlar. İnsan hakları nerede? Artık PKK'lıları Avrupa'da barındırmasınlar. Bunların iç yüzünü görsünler." şeklinde konuştu.

Zdechovsky ise gerçekleştirdiği bu ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Burada olma sebebimiz bu. O yüzden sizleri destekliyoruz. Bu nedenle barış yoluyla bir çözümü destekliyorum. Bu sorunun çözülmesi için çalışacağız. Siz ve çocuklarınız için dua edeceğim. Umarım bir daha ki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız."

Kaynak: AA