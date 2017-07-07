AP Üyelerini Aldatan Raportörlerinin..."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınmasına ilişkin hazırlanan raporun, Avrupa Parlamentosu üyelerini aldatan raportörlerinin hazırladığı yalan ve itiraflarla dolu alınmış bir karar olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Cezaevleri İş Yurtları Fuarı açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun dün bir tavsiye kararı aldığını anımsatarak, "Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar, Avrupa Parlamentosu'nun üyelerini aldatan raportörlerin hazırladığı yalan dolan ve iftiralarla dolu raporlar nedeniyle alınmıştır" dedi.



"RAPOR YALANLARLA, İFTİRALARLA ALINMIŞ"



Raporun yalanlarla, iftiralarla, çarpıtmalarla alınmış bir rapor olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bu raporu hazırlayan raportör, Kandil ile kol koladır, Pensilvanya ve onun teröristleri ile kol koladır. Türkiye'ye düşmanlık eden teröristlerle, Türkiye'de eylem yapan teröristlerle kol koladır. PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin görüşlerinin Avrupa raportörünün raporunda, Avrupa raportörün görüşü olarak Avrupa Parlamentosu'na sunulduğunu görüyoruz. Buradan çok net söylüyorum bunlar tamamıyla bu terör örgütlerinin görüşlerinin raportörünün imzasıyla sunulmasından ibarettir" şeklinde konuştu.



Bakan Bozdağ konuşmalarını şu ifadelerle sürdürdü:



"Bu raportör Türk yetkililerle kaçıyla görüşmüş, kabul etmiyor kimse, biz de kabul etmiyoruz bakanlık olarak biz randevu vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Terör örgütlerinin avukatlığını yapıyor, terör örgütlerinin görüşlerini yazıyor, terör örgütlerinin görüşlerini rapor ediyor yukarılara. Adil değil, objektif değil, dürüst değil onun için biz kendisiyle bakanlık olarak görüşmüyoruz. Terör örgütleriyle aranıza mesafe korsanız adil olursanız, objektif olursanız, o zaman biz sizinle görüşebiliriz. Ama bunu yapmadığınız sürece biz görüşmeyiz. Avrupa Parlamentosuna da soruyorum. Türkiye'de itibarı olmayan, karşılığı olamayan, muhatabıyla görüşemeyen ve Türkiye'de gerçekleri terör örgütlerinin gözüyle gören birisinin hazırladığı raporla Türkiye hakkında karar verirseniz yanlışın büyüğünü yaparsınız. Karar alıyorlar diyorlar ki; 'biz karar aldık Türkiye'de yer yerinden oynar', karar çıktı yer yerinden oynadı mı? Daha önce karar çıktı yer yerinden oynadı mı? Oynamadı. 'Niye oynamadı' diye bir sormaları lazım. Siz Türkiye'yi eleştirirken PKK lehine Türkiye aleyhine argümanlarla Türkiye karşısına çıkarsanız, PKK'nın argümanlarını Türkiye'ye dayatırsanız, FETÖ'nün argümanlarını Türkiye'ye dayatırsanız, teröristleri himaye ederseniz, onlara destek verirseniz Türk halkı sizin bu iki yüzünüzü görür ve ona göre muamele yapar."



"BAKANLIĞA KABUL ETMİYORUM"



"Ben Adalet Bakanlığına Kati Piri'yi kabul etmiyorum. Neredeyse 2 yıl oldu bakan olduktan sonra. Yani benim ile görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil" ifadelerini kullanan Bozdağ, "Ben şimdi onlara soruyorum; bu raporun içerisinde yer alan bilgilerin hangisi doğru? Bilgileri biz tek tek inceledik. Kati Piri, PKK terör örgütünün sözcüsü gibi hareket ediyor. Pelsinvanya'nın sözcüsü gibi hareket ediyor. Onlarla kol kola ve AP'yi de aldattı. İftiraları koydu oraya, terör örgütlerinin iftiraları ve çarpıtmalarını koydu oraya, bazı da bunların aralarına doğru olan şeyleri koyup harmanladı. Ama şimdi rapora baktığımızda Kati Piri'nin raporunda baştan sona bir FETÖ terör örgütünün görüşleri orada, PKK terör örgütünün görüşleri orada ve DHKP-C terör örgütünü görüşleri orada. Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin görüşleri orada ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlığı bir şey zanneden zavallıların görüşleri orada. Ama Türkiye'nin gerçekleri orada yok. Türkiye'nin doğruları orada yok, iftira, yalan içerisine harmanlanmış bir şey ve Kati Piri bu raporuyla AP üyelerini aldatmıştır. Ben, AP Başkanına da buradan çağrıda bulunuyorum; Kati Piri'nin hazırladığı raporun bir sağlamasını yapsınlar, yani devletin yaptığı her iş alenidir, Resmi Gazete var, her yerde var. Gelsinler baksınlar bir sağlamasını yapsınlar. Raporun nasıl büyük bir iftira raporu olduğu, çarpıtma raporu olduğu ve abartılar içerdiği kendiliğinden görülecektir. AP uzunca bir zamandır Türkiye'ye görevlendirdiği ve diğer AB kurumlarının görevlendirdiği raportörler ve çalışmacılar maalesef Türkiye'ye karşı olan kişiler, Türkiye'den rahatsız olan kişilerdir. Türkiye'yi terör örgütlerinin gözü ile gören, terör örgütlerinin dili ile Türkiye hakkında konuşan, terör örgütlerinin kulağı ile Türkiye'yi dinleyen kişiler. Bunlar vasıtası ile Türkiye hakkında doğru, adil ve objektif bilgi sahibi olmaları mümkün değildir" diye konuştu.



(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)