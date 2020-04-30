AP Türkiye Raportörü Sanchez'den "Türkiye'ye minnettarım" açıklaması
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AP Türkiye Raportörü Sanchez'den "Türkiye'ye minnettarım" açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, "İspanya dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) birçok ülkesine ve dünyada diğer bölgelere yardım eden Türkiye'ye minnettar olduğunu" bildirdi.

AP Türkiye Raportörü Sanchez'den
30.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:02

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, "İspanya dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) birçok ülkesine ve dünyada diğer bölgelere yardım eden Türkiye'ye minnettar olduğunu" bildirdi.

AK Parti Brüksel Temsilciliğinin AP milletvekillerine, siyasi partilere ve AB büyükelçilerine gönderdiği Kovid-19 salgınıyla ilgili "Dayanışma Mektubuna", Sanchez'den teşekkür mektubu geldi.

Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, bu zor zamanlarda Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gerek yetkililere gerekse Kovid-19'un yayılmasını engellemek için farklı seviyelerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız ve mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi, uluslararası iş birliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB'nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanchez, AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve salgınla mücadele için tüm çabaları artırmanın yanı sıra sosyoekonomik etkileri hafifletmek için iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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