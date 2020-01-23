AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'yi ziyaret etti

23.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:14

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'ye ziyarette bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Amor ve beraberindeki heyete eşlik etti.

Amor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mecliste hasar gören alanı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Kaynak: AA