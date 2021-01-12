AP Türkiye Raportörü Amor, T24'e konuştu: Türkiye gerçekten AB'ye üye olmak istiyor mu; artık aşk...

AB'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, bu söylemlere yanıt olarak artık "aşk mektupları değil, somut gerçekler istediklerini" dile getirdi.

AB'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, bu söylemlere yanıt olarak artık "aşk mektupları değil, somut gerçekler istediklerini" dile getirdi.

T24'e yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği'nin artık Ankara'nın kendilerinden yana açıklamalarının sadece lafta kalmamasını görmek istediğini belirten Amor, tam üyelik sürecinin başında taahhüt edilen reform sözlerine dönüş çağrısı yaptı.

Kaynak: DailyMotion.com