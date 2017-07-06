AP Türkiye ile Müzakereleri Dondurma Raporunu Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

AP Türkiye ile Müzakereleri Dondurma Raporunu Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

Kaynak: Dunya.com