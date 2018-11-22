AP Türkiye Forumu Heyetinden Türkiye'ye Ziyaret

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu üyelerinden oluşan heyet yarın Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ile görüşecek.

Türkiye'ye üç günlük ziyaret gerçekleştirecek heyet, temasları kapsamında Meclisi ziyaret edecek.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel ile bir araya gelecek olan heyet, Meclis'teki FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri de gezecek.