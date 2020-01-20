AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret
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AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret

İmamoğlu, Amor’u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ağırladı

20.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:02
AP Türkiye Daimi Raportörü Amor'dan İmamoğlu'na ziyaret

Avrupa Parlamentosu'nun Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.


İmamoğlu, Amor'u, CHP İl Başkanı ile birlikte ağırladı. İmamoğlu, "Sizi, 2 kez tebrik ederim. Çünkü 2 kez seçim kazandınız" diyen Amor'a, "AB'deki yerel yöneticilerle, belediye başkanlarıyla, bizimle bağ kurmak isteyen herkesle çok verimli, sıcak bir ilişki kurmak çabası içerisinde olmak istediğimizi bilmenizi isterim. Bizimle bağ kurmak isteyen kim varsa AB bünyesinde, kapımızın açık olduğunu da size duyurmak isterim" şeklinde karşılık verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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