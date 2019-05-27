AP seçimlerini kazanan ve kaybeden Türk kökenli siyasetçiler kimler ?

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği için yarışan bir çok Türk kökenli aday yakında Brüksel'e taşınacak. 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan AP seçimi ilk sonuçlarına göre en az 4 Türk siyasetçi Avrupa Parlamentosu'nda görev üstlenecek. Kritik seçimleri kazanan Türk siyasetçiler kimler, hangi partiden aday oldular, neyi savunuyorlar ?

Özlem Alev Demirel

Almanya'da Sol Parti'nin (Die Linke) liste başı adayı konumunda bulunan Özlem Alev Demirel seçimleri kazananlar arasında bulunuyor. Özlem Alev Demiren 1984 yılında Malatya'da doğdu. Ailesi 1989 yılında Almanya'ya göç etti. Bonn şehrinde siyasal bilgiler okuyan Özlem Alev Demirel çocukluğundan bu yana ailesinden dolayı siyasetle iç içe olduğunu ifade ediyor. Özlem Alev Demirel siyasete gazetecilik yaparak adım attığını belirtiyor. İnsan hakları ihlalleri ve ırkçılığa karşı mücadele yürütüyor ayrıca Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı sıkıntılara barışçıl çözüm üretilmesi için çalışmalar yürütüyor. Düsseldorf'ta yaşayan Özlem Alev Demirel evli ve iki çocuk annesi. Sol Parti Avrupa Parlamentosu'nda 5 milletvekili ile temsil edilecek. Euronews.com'da Görüntüle