AP seçimlerini kazanan Berlusconi Brüksel'de

Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi Brüksel'e taşınıyor.

İtalya'da 25 yıldır siyasetin içinde olan ve kendinden sık sık söz ettiren Berlusconi ilk defa Avrupa Parlamenteri olarak görev yapacak. İtalyan basını milyarder Berlusconi'nin hazırlıklar kapsamında Brüksel'de havuzlu bir ev aldığını öne sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle