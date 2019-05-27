AP seçimlerini Hırvatistan ve Slovenya'da sağcı partiler kazandı

Balkanlardaki Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan ve Slovenya'da, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Hırvatistan'da 33 listenin yarıştığı AP seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, merkez sağ partisi Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) oyların yüzde 23,4'ünü alarak kazandı. Ülkedeki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise oyların yüzde 18,36'sını alarak ikinci sırada yer aldı.

AP'de 12 sandalyeye sahip olan Hırvatistan'da Merkez Seçim Kurulu (DIP), oyların yüzde 93,31'inin sayıldığını belirterek, HDZ'nin 4, SDP'nin 4, Mislav Kolakusnic listesinin 1, Hırvat Egemenlerin 1, Canlı Duvarın 1 ve Amsterdam Koalisyonunun 1 milletvekili çıkardığını açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı ise yaklaşık yüzde 22 oldu.

Slovenya'da ise resmi olmayan ilk sonuçlara göre, göçmen karşıtı politikasıyla bilinen sağcı parti Slovenya Demokratik Partisi ve Sloven İnsan Partisi (SDS-SLS) Ortak Listesi oyların yüzde 26,5'ini alarak seçimden zaferle çıktı.

AP'de 8 sandalye ile temsil edilen Slovenya'da SDS-SLS 2-3, sistem karşıtı ve mevcut başbakanın partisi Marjan Sarec'in Listesi Partisi (LMS) ile Sosyal Demokratlar 1-2 milletvekili çıkardı.

Slovenya'da seçime katılım oranı ise yüzde 31 olarak açıklandı. Bu oran 2014 seçimlerinde ise yüzde 24,6 olmuştu.

Kaynak: AA