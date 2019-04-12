AP Seçimlerine Doğru: İtalyanlar AB Projeleri ve Göçmen Sorunu Hakkında Ne Düşünüyor?

Avrupa Birliği parlamento seçimlerine 1 aydan az süre kala euronews eski kıtada ülke ülke gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kırmızı koltuğumuzu şehirlerin meydanlarına koyarak vatandaşları davet ediyor ve Avrupa Birliği için kritik öneme sahip seçimlerle ilgili kendileriyle sohbet ediyoruz.

Euronews ekibi Portekiz ve İspanya'dan sonra şimdi de İtalya'da halkın nabzını tutuyor. Şu anda İtalya ve Fransa arasına yapılmakta olan tünel Turin ile Lyon arasındaki kara yolu mesafesini 4 saatten 1 saat 40 dakikaya indirecek. İtalya'nın Rivoli şehrinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Her sene iki ülke arası 40 milyon ton mal sevkiyatı yapılıyor. Bu tünel elbette tır ve kamyon sayısının düşmesiyle beraber çevre kirliliğinin de önüne geçecek. Euronews ekibi bu tünel projesinde çalışan ve yörede yaşayan insanlarla konuştu.

Bu tünelin uzunluğu 57,5 kilometre olacak. Şu ana kadar 7,9 kilometrelik kısmı kazılmış durumda. 8,4 milyar Euro'ya mal olacak projenin yüzde 50'si Avrupa Birliği, diğer yüzde 50'lik kısmıysa Fransız ve İtalyan hükümetleri tarafından karşılanıyor.

Aktivist Guido Fissero: Bu vadiyi transit bölge olarak görüyorlar ama burası bizim yaşadığımız yer

Tünelin geçtiği bölgede yaşayan aktivist Guido Fissore bu projeden pek de hoşnut değil. Fissore "Geleceğimizi yok ediyorlar. Burada çocuklarımızın ve torunlarımızın haklarını savunuyoruz. Bu vadiyi transit bölge olarak kabul ediyorlar ancak burası bizim yaşadığımız yer."

Viverone'da doğup büyüyen Sara Falla ise bölgeyle ilgili biraz farklı düşünüyor. Falla "Burası çok güzel bir yer. Birçok şey yapılabilirdi. Ancak insanların inatçılığı ve hükümetin yolsuzlukları işi bu noktaya getirdi." diyor.

Sara'nın eşi Alman vatandaşı Simon Roscow ise Avrupa'daki gençlere dikkati çekiyor: "Avrupa'da doğan gençler burası hariç başka hiçbir yeri tanımıyor. Onların istedikleri yerlere seyahat etmeleri gayet normal ve İtalya ya da Fransa arasında çok da bir fark yok. Benim 25 yaşına gelmeden Avrupa'nın birçok yerinde çalışan bir sürü arkadaşlarım var. Sanırım yaşlılar geldikleri yere biraz daha fazla bağlılar."

Euronews ekibi Afrikalı bir göçmen olan Merci ile metro istasyonunda buluşuyor. Bir lokantada çalışan Merci, Nijerya'dan İtalya'ya Libya üzerinden gelmiş. Merci Avrupa'ya göç yolculuğunda yaşadığı travmayı anlatmakta zorlanıyor. Göçmenlik başvurusu reddedilmiş. Merci şu anda kaçak çalışma riskiyle karşı karşıya.

Merci zor bir süreçten geçtiğini ve hayata tutunmaya çalıştığını ifade ediyor: "Reddedildim. Kendimi kötü hissediyorum ve bu sonucu beklemiyordum. Buraya geldim ve pek çok şey yaptım. Geçmişimi unutum yoluma devam etmeye çalıştım. Geçmişimin gölgesinde yaşıyorum ve birçok sorunla karşılaşıyorum. Özellikle de evraklarım konusunda. Euronews.com'da Görüntüle