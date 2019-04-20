AP Seçimlerine Doğru: İtalya'nın Gündemi İşsizlik, Serbest Dolaşım, Suç Oranı

23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine sayılı günler kala euronews eski kıtada ülke ülke gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kırmızı koltuğumuzu şehirlerin meydanlarına koyarak vatandaşları davet ediyor ve Avrupa Birliği için kritik öneme sahip seçimlerle ilgili kendileriyle sohbet ediyoruz.

Euronews ekibi Portekiz ve İspanya'dan sonra gezisine İtalya'da devam ediyor. Milano ve Vedenik'in tam ortasında kalan Verona şehrindeyiz. Burası Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet'in aşklarını yaşadığı yer. Juliet, Romero'ya buradaki balkondan seslenmişti. Euronews.com'da Görüntüle