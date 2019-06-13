AP seçimlerinde istediği sonucu alamayan 5 Yıldız Hareketi partilileri sınavdan geçirdi

İtalya'da sistem karşıtı duruşuyla ana akım siyasete tepki olarak doğan 5 Yıldız Hareketi Avrupa parlamentosu seçimlerinde beklediği sonucu alamayınca, partiye bağlı müsteşar ve bakan yardımcılarını sınavdan geçirdi. Sınavın "anlamsız ve gülünç" olduğunu savunan bazı siyasiler ise teste katılmayı reddetti.

2018 genel seçimlerinde yüzde 32,7 oy alarak hükümet ortağı olan 5 Yıldız Hareketi, son AP seçimlerinde yüzde 17 oy aldı. Bu sonuç ile 5 Yıldız Hareketi, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi ve muhalefetteki Demokratik Parti'nin gerisine düştü. Euronews.com'da Görüntüle