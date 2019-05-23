AP seçimleri: Popülist ve aşırı sağ partiler çıkışta, Avrupa'yı daha da bölünmüş bir AP bekliyor

AB üyesi 28 ülkede yaklaşık 400 milyon kişi Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 751 üyesini seçmek için 23-26 Mayıs tarihlerinde seçime gidiyor. Anketler AB karşıtı popülist ve aşırı sağcı partilerin yükselişte olduğunu gösteriyor. Merkez sağ ve merkez soldaki partiler oy kaybı yaşıyor. Bu durumda Avrupa'yı daha da bölünmüş bir AP bekliyor.

Europe Elects'in seçim anketine göre AB karşıtı popülist ve sağ partiler bu seçimde önemli sayıda sandalye kazanacak. İngiltere'de Brexit Partisi 28 ve İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ve müttefikleri 25 milletvekili çıkarıyor. Bu iki parti böylece ilk kez AP'de koltuk kazanmış olacak. Euronews.com'da Görüntüle