AP Seçimleri'nin Ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in Yerini Kim Alacak?
Avrupa Parlamentosu’nun mayıs ayından düzenlenecek seçimlerinin ardından Avrupa Birliği’nin icra organı Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı ve yönetimi de belirlenecek. Peki, başkanlık için en şanslı adaylar kim?
Avrupa Parlamentosu'nda mayıs ayında düzenlenecek seçimlerin ardından Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun yeni yönetimi de belirlenecek.
Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar, şimdiden AB Komisyonu'nun şu andaki Başkanı Jean Claude Juncker'in yerine gösterecekleri adayları belirleme yolunda önemli aşama sağladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com