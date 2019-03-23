AP Seçimleri'ne Doğru: Portekizliler Beyin Göçünden Şikayetçi

Avrupa Birliği parlamento seçimlerine 10 hafta kala Euronews eski kıtada ülke ülke gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kırmızı koltuğumuzu şehirlerin meydanlarına koyarak vatandaşları davet ediyor ve Avrupa Birliği için kritik öneme sahip seçimlerle ilgili kendileriyle sohbet ediyoruz. Euronews ekibi bu vesileyle Portekiz'in İspanya sınırında bulunan Monsaraz kasabasına gitti. İşsizlik sebebiyle uzun yıllar boyunca göç veren bu bölge, Avrupa Birliği sonrası Euro para biriminin kabul edilmesinden dolayı oldukça sıkıntılı günler geçirmiş. Yerli halk Euro'nun, Portekiz'in eski para birimi Escudo'dan daha az alım gücüne sahip olduğunu söylüyor. Monsaraz'da yaşayan yaşlı bir sakin"Eskiden cebimizdeki parayla öğle ve akşam yemeği yerdik ve hala paramız kalırdı. Şimdi 50 Euro dahi hiçbir şeye yetmiyor" diyerek AB sonrası ekonominin geldiği noktayı eleştiriyor. 2011 yılında Monsaraz'ın nüfusu 782 olarak açıklanmış. Güney Avrupa'da çok yaygın bir sorun olan yaşlanan nüfus burada da kendisini gösteriyor. Ancak en büyük sorun ise gençlerin Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerindeki başka şehirlere göç etmesi. Portekiz'in son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz sonrası 10 milyon nüfuslu ülkede 500 bin genç AB'nin başka ülkelerine göç etti. Bu rakam genç nüfus göz önüne alındığında AB'deki en büyük göç oranı olarak karşımıza çıkıyor.