AP Seçimleri'ne Doğru: Katalanlar 'Bağımsızlığı'; Fransızlar İse 'Ekonomik Durumu' Tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews eski kıtada ülke ülke gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kırmızı koltuğumuzu şehirlerin meydanlarına koyarak vatandaşları davet ediyor ve Avrupa Birliği için kritik öneme sahip seçimlerle ilgili kendileriyle sohbet ediyoruz.

Euronews ekibi bu hafta bağımsızlık tartışmalarıyla ikiye bölünen Katalonya'nın başkenti Barselona'da Katalanların sorunlarını dinledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Barselona'da, bağımsızlık yanlıları ile İspanyol milliyetçisi aşırı sağcı Vox Partisi sempatizanları arasında arbede çıktı. Olaylarda 5 kişi yaralanırken, şiddet eylemlerine katılan 7 kişi de gözaltına alındı.

28 Nisan’da İspanya'da yapılacak genel ve yerel seçimler için Katonlonya'nın bağımsızlığı en önemli konulardan biri olması bekleniyor. 26 Mayıs’ta ise İspanyollar bu sefer Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandığa gidecek.

Oy verecek Katalanlara İspanya ve Avrupa Birliği ile ilgili fikirlerini soran euronews ekibi, Mariona Gracia Alstals'ın görüşlerini dinledi. Alstals'a göre geçen yıl oylanan bağımsızlık referandumundan geri dönüşün olmayacağını ve merkezi yönetimin baskılarına rağmen bir gün Katalonya'nın bağımsız olacağını iddia etti.

İspanya'dan sonra Euronews ekibi sınırı geçerek Fransız sınır güvenliğini sağlayan ekiplerle görüştü. Fransa'nın en önemli işçi sendikası CGT, yeterli sayıda elemanın bulunmadığı gerçeksiyle sınırlarda grev başlattı.

Daha sonra Euronews ekibi, son yılların en büyük protesto eylemlerini gerçekleştiren Sarı Yelekliler ile görüşmek için Fransa'nın güney kenti Narbonne'ye geçti.

Euronews'e konuşan Sarı Yelekliler, AP seçimlerinde Macron'a karşı oy vereceklerini söylüyor.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle