AP seçimleri: İrlanda ve Çekya sandık başında
23 Mayıs'ta başlayan Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimleri cuma günü İrlanda ve Çekya'da devam ediyor. Brexit gölgesindeki İrlanda'da 11, Çekya'da ise 21 Avrupa parlamenteri belirlenecek.
23 Mayıs'ta başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimleri cuma günü İrlanda ve Çekya'da devam ediyor.
İrlanda'da oy verme işlemi yerel saatle sabah 7'de Brexit gölgesinde başladı. 59 adayın 11 sandalye için yarıştığı ülkede popülist veya aşırı sağ güçlerin yer almamasının yanı sıra çok az sayıda Avrupa Birliği karşıtı adayın yarışması nedeniyle seçimler genel Avrupa siyaset sahnesinden farklı bir havada geçiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com