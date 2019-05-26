AP seçimleri: Avrupa aşırı sağ ve popülizm gölgesinde sandık başında
Son yıllarda mülteci sorunu ve terörizm gibi konularda büyük bölünme yaşayan Avrupa Birliği'nde (AB) halk Brüksel'in geleceğini belirleyecek siyasetçileri seçmek için sandık başında.
Son yıllarda mülteci sorunu ve terörizm gibi konularda büyük bölünme yaşayan Avrupa Birliği'nde (AB) halk Brüksel'in geleceğini belirleyecek siyasetçileri seçmek için sandık başında.
Avrupalılar, geleneksel merkez sağ ve merkez sol partilerini tehdit eden aşırı sağ ve popülizm söylemlerinin gölgesinde seçimini yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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