AP'nin Türkiye raporu Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi
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AP'nin Türkiye raporu Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi

AP'nin Türkiye raporu Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosunun (AP) 2019-2020 Türkiye raporu, Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) 2019-2020 Türkiye raporu, Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti.

Rapor için komitede dün yapılan oylamanın sonucu açıklandı. Parlamentodan yapılan açıklamaya göre, raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan rapor, komitedeki oylamada 49'a karşı 4 oyla kabul edildi. 14 milletvekili çekimser kaldı.

Raporda Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın bir ilişki istediğini samimi şekilde göstermesi çağrısı yapıldı. Son yıllarda AB-Türkiye ilişkilerinin en düşük seviyeye indiği belirtilen raporda, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve temel haklar konularında AB'nin endişelerini gideremediği savunuldu, bunun da üyelik sürecini olumsuz etkilediği ifade edildi.

AP milletvekilleri, ilişkilerde olumsuz trendin devamı halinde AB Komisyonu'ndan Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin askıya alması için tavsiyede bulunmasını talep etti.

Raporda AB'nin "bölgedeki istikrar için önemli bir ortak" olan Türkiye ile gerçek ve etkili bir diyalog için sürdürdüğü diplomatik çabalar memnuniyetle karşılandı. Ayrıca Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak önemli bir rol oynamaya devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yardımlarının sürmesi istendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen raportör Nacho Sanchez Amor, bu raporun Türkiye'de son iki yılda özelikle insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarında yaşananları özetlediğini ve Türkiye'ye yönelik en sert eleştirileri içerdiğini belirtti.

İspanyol milletvekili Sanchez, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularının Avrupa Parlamentosu için ana endişe kaynağı olduğunu belirterek "Diğer AB kurumlarına da Türkiye ile izleyecekleri pozitif gündemi demokratik reform şartına bağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Raporun, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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