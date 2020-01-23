AP'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Ankara'da siyasilerle buluştu

23.01.2020 21:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:04

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara'da siyasi parti temsilcileriyle buluştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dünkü görüşmesinin ardından başkente geçen Amor, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle