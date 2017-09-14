AP'nin Myanmar Ziyareti İptal

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından gelecek hafta Myanmar'a yapılacak ziyaret iptal edildi.

AP'nin Myanmar Ziyareti İptal

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından gelecek hafta Myanmar'a yapılacak ziyaret iptal edildi.

Kaynak: Dunya.com