Ap: Müzakereler Askıya Alınsın

AP tarafından Ankara ile katılım müzakerelerinin askıya alınması konusunda ortak mesaj verildi.

Ap: Müzakereler Askıya Alınsın

AP tarafından Ankara ile katılım müzakerelerinin askıya alınması konusunda ortak mesaj verildi.

Kaynak: Dunya.com