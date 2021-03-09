AP, Katalan ayrılıkçı Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti
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AP, Katalan ayrılıkçı Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti

09.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:54
AP, Katalan ayrılıkçı Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Bölge Başkanı AP milletvekili Carles Puigdemont ve iki ayrılıkçı Katalan siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti.

Avrupa Parlamentosu, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Bölge Başkanı AP milletvekili Carles Puigdemont ve iki ayrılıkçı Katalan siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti.

Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen oturumda, Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan eski Katalonya Bölge Başkanı Carles Puigdemont ile AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oylama yapıldı. Buna göre yapılan 3 ayrı oturumda, 400'den fazla AP üyesi Puigdemont'un, eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlıkların kaldırılması için "evet" oyu verdi ve İspanya'ya iade edilebilmelerinin yolunu açtı.

Puigdemont ve Comin 2019'da, Ponsati ise 2020'de Avrupa Parlamentosuna seçilerek dokunulmazlık elde etmişti. Puigdemont ve Comin, Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda yasa dışı bir şekilde referandum düzenlemiş, daha sonra Belçika'ya kaçmıştı. Ponsati ise yaşamını İskoçya'da sürdürüyordu. - BRÜKSEL

AP, Katalan ayrılıkçı Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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