CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz. AB'ye tam üyeliğin, CHP için Türkiye'nin çağdaşlaşma azminin ihmal edilemez bir unsuru olduğunu bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamasında, AP Genel Kurulu'nda 13 Mart 2019'da yapılan oylamada kabul edilen ve Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını tavsiye eden kararın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki yönetim biçimi ile Türkiye'de daha da derinleşen otoriterleşmeye ve rejim değişikliğine verilen güçlü bir siyasi mesaj olduğunu ileri sürdü.

"AP'nin kararı, AKP'nin tek adama bağlı, çağdaş dünyanın kazanımlarını hiçe sayan sistemini ve bu sistemin ülkemiz adına yarattığı yıkıcı sonuçları açık bir biçimde ortaya koymuştur." görüşünü savunan Çeviköz, "İktidar tarafından bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle hafife alınan ve değersiz bulunan bu karar, Türkiye için çok önemlidir. Ayrıca, bu kararın önem ve değerini AKP iktidarından çok Avrupa Birliği kurumları belirleyecektir." ifadesini kullandı.

Bu kararın 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek doğrudan seçimlerle göreve gelecek yeni AP'nin 5 yıl süresince Türkiye ile ilişkilerine temel oluşturacağına dikkati çeken Çeviköz, yeni dönemde Türkiye için vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi gibi konularda ilerleme sağlanmasının giderek güçleşmesi riskinin büyük olduğunu öne sürdü.

"Türkiye'nin içine sürüklendiği bu olumsuz tablonun asli sorumlusu olan AK Parti iktidarının, Cumhuriyetin her alandaki kazanımlarını olduğu gibi Türkiye'nin Avrupalı geleceğini de yıkıma uğrattığını" iddia eden Çeviköz, bu tablonun diğer aktörlerini ise "Avrupa ilkeleri ile çelişkili tutum ve eylemleri nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinde temel hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı gibi alanlardaki başlıkların dahi görüşülmesini veto eden ve Türkiye'deki tek adam yönetimine gerekçeler sunan, dar görüşlü Avrupalı liderler ve önde gelen AB siyasetçileri" olarak niteledi.

Çeviköz, şunları kaydetti:

"AKP hükümeti, AB-Türkiye ilişkilerinin ana iskeletini oluşturan Kopenhag Kriterleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin önemini içselleştirememiş, AB ile ilişkileri Suriyeli mültecilerin durumuna indirgemeyi sürdürerek AB ülkelerine mülteciler üzerinden şantajda bulunmuş, AB üyesi ülkeler için asgari müşterekler olan temel hak ve özgürlüklere dair reformları pazarlık konusu ederek Türkiye'yi utandıran bir davranış sergilemiştir. Bu davranış, iktidarın Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki gönülsüzlüğünün de işaretidir. Oysa yapılan son kamuoyu araştırmaları otoriter bir yönetime karşı mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının giderek yükselen bir şekilde AB üyelik hedefini yüzde 78,9 oranında desteklediğini göstermektedir.

Öte yandan, bugün Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı gibi, Avrupa Birliği'ne, kuruluşunun temelini Avrupa yönelimine dayandıran Türkiye Cumhuriyeti gibi önemli bir ülkeyle müzakereleri askıya alma çağrısı yapılması, Türkiye ile ilişkileri üçüncü ülke düzeyine indirmeye yeltenmektir. Bu tutum en basit ifadesiyle Avrupalı bir tutum değildir. Avrupa güçlü bir fikirdir, dönüşüm ve ilerlemeye dayanır. Bu öz güveni ve Avrupalı sorumluluğu, geleceğin Avrupa'sını kurgulamak üzere hissetmeyenler AB'yi de içine kapalı, küreselleşemeyen bir aktör olmaya mahkum edeceklerdir.

CHP olarak, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini cumhuriyetin kurucu değerleri ekseninde temel bir hedef ve yurttaşlarımızın çağdaş dünyanın eşit bireyleri olacakları bir mihenk taşı olarak görüyoruz. AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz. AB'ye tam üyeliğin, CHP için Türkiye'nin çağdaşlaşma azminin ihmal edilemez bir unsuru olduğunu bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: AA