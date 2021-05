AP, Gazze'de kendi ofislerinin de bulunduğu binayı hedef alan İsrail hava saldırısının soruşturulmasını istedi

NEW Associated Press'in (AP) üst düzey editörü Sally Buzbee, Gazze'de AP ofisinin de bulunduğu binayı hedef alan İsrail hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Buzbee, AP ve El-Cezire'nin ofislerinin bulunduğu Gazze'deki Cela adlı binanın İsrail savaş uçakları tarafından vurularak yerle bir edilmesiyle ilgili bağımsız soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek, "Dün ne olduğuna dair bağımsız bir soruşturma yapılmasının bu noktada uygun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

AP yönetici editörü, içinde yerel ve uluslararası birçok medya kuruluşunun ofislerinin de bulunduğu 60 daireli binayı füzelerle dümdüz eden İsrail hükümetinin saldırıyı destekleyen net kanıtlar sunmadığını söyledi.

Buzbee, 15 yıldır ofislerinin bulunduğu Cela binasında Hamas'ın olabileceğine ilişkin hiçbir bilgi verilmediğine ve bu iddiaya dair herhangi bir gösterge de olmadığına değinerek, gerçeklerin ortaya konması gerektiğini kaydetti.

Buzbee, "AP çalışanlarına ve diğer kiracılara tahliye için yaklaşık bir saat süre veren İsrail ordusu, Hamas'ın söz konusu binayı askeri istihbarat ofisi olarak ve silah geliştirmek için kullandığını iddia etti. İsrail Askeri Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, İsrail'in, ABD için kanıt derlediğini ancak önümüzdeki iki gün içinde vermeyi reddettiğini söyledi." diye konuştu.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etmişti.

