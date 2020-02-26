AP Dış İlişkiler Komisyonu heyetinden Mardin'deki göçmen sağlığı merkezine ziyaret

26.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:22

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyet, Mardin'de Suriyeliler için açılan Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.



Artuklu ilçesindeki merkezi ziyaret eden heyet, buradaki sağlık görevlileriyle görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Heyet Başkanı McAllister, komisyon olarak Türkiye'ye 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.



AB'nin Türkiye'ye verdiği desteğin bir kısmını yerinde görmek için Mardin'e geldiklerini anlatan McAllister, Türkiye'nin AB için anahtar bir stratejik ortak ve AB aday ülkesi olma özelliklerini devam ettirdiğini ifade etti.

Mardin'e yaptıkları ziyarette, gayet somut bir şekilde Türkiye'nin bu görülmemiş göç dalgasına karşı verdiği desteklerden birini gördüklerini kaydeden McAllister, "Suriye'den Türkiye'ye gelmiş olan mültecilerin iyi sağlık hizmetlerine kavuşmuş olmasından dolayı çok memnunuz." dedi.

-"Türkiye'ye şükran borçluyuz"



AP olarak Türkiye'ye gelecekte destek finansmanların değerlendirileceğini dile getiren McAllister, "Türkiye'nin bu karşı karşıya kaldığı göç dalgasına karşı desteklerimiz devam edecektir çünkü Türkiye'ye şükran borçluyuz. Bu şükran borcumuzu da ödüyoruz. Türkiye savaşın içindeki Suriye'den 3,5 milyondan fazla mülteciyi barındırmakta. Biz de Türkiye'yi bu yaptığı işten dolayı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA