AP'den Venezuela'ya Yaptırım Çağrısı

AP milletvekilleri, Venezuela'daki Kurucu Meclisi tanımadıklarını duyurdu.

AP'den Venezuela'ya Yaptırım Çağrısı

AP milletvekilleri, Venezuela'daki Kurucu Meclisi tanımadıklarını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com