AP'den Venezuela'ya Yaptırım Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'daki Kurucu Meclisi tanımadığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) ülkeye yönelik ilave yaptırımlar uygulaması gerektiğini bildirdi.



Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul oturumunda bir araya gelen AP milletvekilleri, Venezuela'daki insan hakları ihlallerine karışan tüm kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu kişilere seyahat yasağı uygulanması çağrısı yaptı.



AP milletvekilerinin oturumda sundukları, Venezuela'da Kurucu Meclis için 30 Temmuz'da düzenlenen seçimlerin kınandığı ve meşruiyeti olmadığı için bu meclisin hiçbir faaliyet ve kararının kabul edilmemesi gerektiği yönündeki öneri, 96'ya karşı 526 oyla kabul edildi.



Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin AB için hiç olmadığı kadar önemli bir ortak olduğunu kaydeden AP milletvekilleri, bölgeyle siyasi diyalog ve ticari ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.



Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak Kurucu Meclisin temsilcilerinin belirlenmesi amacıyla 30 Temmuz'da seçim düzenlenmişti.