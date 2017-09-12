AP'den Ücretsiz İnternete Onay

Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda reklamsız ve kişisel verilerin güvence altına alındığı ücretsiz internet projesini onayladı.

AP'den Ücretsiz İnternete Onay

Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda reklamsız ve kişisel verilerin güvence altına alındığı ücretsiz internet projesini onayladı.

Kaynak: Dunya.com