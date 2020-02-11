AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası
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AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası

Avrupa Parlamentosu Ocak ayında Brüksel'de "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtan Yunan Parlamenter Ioannis Lagos'a ceza kesti.

11.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:16
AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ödenek kesintisi ve faaliyetlere katılmama cezası

Parlamentosu Ocak ayında Brüksel'de "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtan Yunan Parlamenter Ioannis Lagos'a ceza kesti. Aşırı sağcı Yunan Parlamenter Lagos'a 7 günlük ödenek sağlanmaması ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verildi.


Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Fransa'nın Strasbourg şehrinde yaptığı açıklamada, Lagos'a, "aşağılayıcı dil kullanmak" ve "ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan" dolayı disiplin cezası verildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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