AP'den Suudi Arabistan'a Silah Ambargosu Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir kararda, üye ülkelerden Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu'daki çatışmalı bölgelere silah ambargosu uygulaması ve silah satışlarının sıkı kontrol edilmesi çağrısında bulunuldu.

AP'den Suudi Arabistan'a Silah Ambargosu Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir kararda, üye ülkelerden Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu'daki çatışmalı bölgelere silah ambargosu uygulaması ve silah satışlarının sıkı kontrol edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Dunya.com

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