AP'den mobil cihazlar için tek tip şarj girişi çağrısı
Avrupa Parlamentosu (AP), akıllı telefon gibi mobil cihazlara ortak bir şarj girişi belirlenmesi çağrısında bulundu.
30.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:34
Avrupa Parlamentosu (AP), akıllı telefon gibi mobil cihazlara ortak bir şarj girişi belirlenmesi çağrısında bulundu.
Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulu, perşembe günü, elektronik cihazlara tek tip şarj girişi belirlenmesine yönelik karar tasarısını oylamaya sundu. Oylamada 582 kabul, 40 ret oyu kullanılırken, 37 parlamenter çekimser kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com