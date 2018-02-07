Teröristlere Sahip Çıkan AP'den Küstah Çağrı: Afrin Operasyonu Dursun

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine darbe vurmaya başlayınca Avrupa'dan tepkiler yükselmeye başladı.

Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 100 milletvekili, Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını istedi.

GİDİN HENDEKLERE GİRİN

Parlamentoda ellerine "Afrin yalnız değildir" dövizlerini alan Avrupalı milletvekilleri, YPG'li teröristlerin yanında olduğunu açık bir şekilde beyan etti.

AP'DE PKK SERGİSİ

Bugün terör örgütü YPG'nin safında bulunan Avrupa Parlamentosu, geçmişte de örgütün propagandasına izin veriyordu.

MOGHERINI: TÜRKİYE İNANILMAZ SINAMALARDAN GEÇİYOR

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, Türkiye ve Afrin konulu bir oturum düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, oturumdaki konuşmasında, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'deki son gelişmelere değindi.

"Türkiye ile iş birliğimizde her zaman dürüst ve açık olduk. Kabul etmek lazım ki Türkiye inanılmaz sınamalardan geçiyor. Terörizm, ani bir darbe girişimi, göçmen krizi ve sınır ötesinde bir savaş. Başta sınırlarında yaşananlar olmak üzere, biz Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırında yaşayan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak hakkı ve görevidir." şeklinde konuşan Mogherini, yeni bir cephenin açıldığını ve insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda önem gösterilmesi gerektiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

"KUZEY SURİYE'DE AÇILAN YENİ CEPHEDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Türkiye'nin Suriye'de askeri harekata başladığı günden itibaren gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Mogherini, "Kuzey Suriye'de açılan yeni cepheden derin endişe duyuyoruz. Her şeyden önce insani nedenlerden dolayı endişeliyiz." dedi.

Mogherini, çatışmaların Suriye içerisinde dengeleri bozma riski olduğunu dile getirerek, "Şiddetin artması, çatışmalara siyasi bir çözüm bulmayı geciktirebilir. Tüm enerjimizi, Cenevre'deki müzakerelerde Birleşmiş Milletler'e (BM) destek olmaya yoğunlaştıralım. Tüm kaygılar dile getirilmeli. Suriye'deki savaş sona ermiş değil. İnsanlar ölmeye devam ediyor." dedi.

"YENİ CEPHE AÇMAK, TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜVENLİ YAPMAZ"

Suriye'de yeni bir cephe açmanın Türkiye'yi daha güvenli yapmayacağını iddia eden Mogherini, "Bu güvenlik, ancak müzakere edilmiş bir siyasi çözüm ile sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Mogherini, tüm askeri faaliyetlerin, belirlenmiş terör gruplarını hedef alması gerektiğini vurguladı.