AP'den korona virüsüne karşı 3 haftalık önlem planı

03.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:43

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, korona virüsü salgını nedeniyle AP'ye yapılacak ziyaretler ve dışarıdan organize edilen tüm etkinliklerin en az 3 hafta süreyle yasaklandığını duyurdu.



Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli düzenlediği basın toplantısında korona virüsüne karşı alınan tedbirleri açıkladı. Sassoli, "AP olarak kurumun devamlılığı adına, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve AB vatandaşını etkileyen korona virüs krizi karşısında aldığımız bir dizi kararı duyurmak istiyorum. AB ülkelerinin ilgili makamlarının verdiği bilgiler, sağlık birimleri ile yapılan istişareler ve AP üyeleriyle yapılan fikir alışverişleri sonucunda, AP'nin yapısı ve önemi dikkate alınarak, AP binalarına ziyaretçi girişini sınırlandırma kararı alınmıştır" dedi.



AB kurumları arasında farklı uygulamalar nedeniyle bazı eleştirilerin yapıldığına değinen Sassoli, "AP yılda 700 bin ziyaretçi almaktadır, bu durum ne AB Komisyonu ne de AB Konseyi için geçerli. Korona virüsü taşıyan biri AP'ye girdiği takdirde elli kişiye birden bulaştırır. Bunu istemeyiz. Bu nedenle de bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.



Alınan karara ilişkin detaylar veren David Sassoli, AP üyelerinin bu süreçte normal çalışmalarına devam etmesini istediklerini ancak parlamento çalışanlarından riskli bölgelere seyahat edenlerin işe gelmemesinin istendiğini belirtti. Bunun basit bir istek olmadığını, bir direktif olduğunu bildiren Sassoli, AP iç çalışmalarının devam ettirileceğini ancak bunlar dışında tüm etkinliklerin gelecek üç hafta boyunca yasaklandığını belirtti.



AP Başkanı Sassoli, "AP üyeleri başta olmak üzere her türlü ziyaret, politik gruplar veya AP üyelerinin himayesinde dışarıdan organize edilen tüm etkinlikler, meclis lokantasında düzenlenecek ağırlamalar, davetler ve kültürel faaliyetlerin tamamı yasaklandı" diye konuştu.



Gelecek hafta Strazburg genel kurulunun yapılacağını ancak kısıtlamaların orada da geçerli olacağını belirten AP Başkanı, yasaklamaların şimdilik 3 hafta olarak kararlaştırıldığını, bu sürenin sonunda koşulların yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Söz konusu yasağın basın toplantısını müteakiben imzalayacağı bir direktifle başlayacağını bildiren AP Başkanı David Sassoli, AB çalışanı olmayan ancak meslekleri nedeniyle AP binalarına girmesi gerekenleri de sorumlu davranmaya davet ettiğini söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA