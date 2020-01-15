AP'den 'dünyada insan haklarını koruma' konusunda daha fazla önlem alma çağrısı

15.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:11

Avrupa Parlamentosu, "Avrupa Birliği'nin politikası ve Dünyada insan hakları ve demokrasi" başlıklı 2018 yılına yönelik yıllık raporunu açıkladı.



49 sayfalık raporda dünyanın dört bir tarafında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve Avrupa Birliği'nin rolü ele alındı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nu ve diğer Avrupa Birliği ülkelerini giderek kötüleşen insan hakları ve demokrasiyi korumak amacıyla önümüzdeki 5 yıl için yeni bir eylem planı oluşturmaya davet ediyor. Euronews.com'da Görüntüle