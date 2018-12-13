AP'den Çekya Başbakanı'na Yolsuzluk Suçlaması

Avrupa Parlamentosunda (AP), Çekya Başbakanı Andrej Babiş'e ait şirketlerin Avrupa Birliği (AB) fonlarından haksız şekilde yararlandığını ve fonlardan alınan paraların geri ödenmesi gerektiğini belirten karar kabul edildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, 64 "hayır" ve 47 "çekimser" oya karşı 434 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, Başbakan Babiş'in sahibi olduğu Agrofert Holding'e bağlı şirketlerin 2013-2017 yıllarında AB fonlarından 42 ile 82 milyon avro arası haksız ödenek aldığı ifade edildi.

AP Avrupa Komisyonuna, Babiş'e ait şirketlere verilen yardımların derhal durdurulması ve bugüne kadar verilen paranın ise geri alınması çağrısı yaptı.

Kararda Babiş'in kişisel servet beyanında Agrofert Holding'e bağlı şirketlerden 3,5 milyon avro gelir sağladığı bilgisi yer aldı.

AP Komisyondan ayrıca Agrofert Holding'in Babiş başbakanlığı döneminde aldığı tüm yardımları incelemesini istedi.

Yolsuzluk iddiaları

Slovak asıllı Babiş, Çekya'nın önde gelen iş insanları arasında bulunuyor. Babiş hakkında AB'nin küçük ve orta seviyeli işletmelere verdiği fonları şaibeli yollarla edinerek, "Leylek Kafesi" adında bir eğlence ve sağlık merkezi yapımı için kullandığı iddiasıyla 2017 Mayıs'ında soruşturma başlatılmış ancak yeterli delil bulunmadığı için takipsizlik kararı verilmişti.

Babiş'in Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da yaşamaya zorladığı iddia edilen büyük oğlu, kasım ayı başında ulusal yayın yapan Seznam televizyonuna, babasının yolsuzluk yaptığını ve kendisini de susturmak için Kırım'a kaçırttığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Çekya polisi hem kaçırma hem de yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.