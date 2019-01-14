AP'den Ayrılacak Olan Britanya Milletvekilleri Yüklü Miktarda Tazminat Alabilecek

Büyük Britanya'nın Avrupa Birliğinden ayrılmasının ardından Avrupa Parlamentosunda (AP) görev yapamayacak olan Britanyalı milletvekilleri yüklü miktarda tazminat alabilecek.

Büyük Britanya'nın 29 Mart'tan sonra Avrupa Birliğine veda edecek olması ve Mayıs'ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerine katılamaması nedeniyle Britanyalı milletvekilleri yüksek miktarda tazminat alacak.

AB'yi eleştiren İngiliz siyasetçi ve eski emtia komisyoncusu Nigel Paul Farage de dahil AP'de bulunan 73 Britanyalı milletvekili AB'den yüklü miktarda tazminat alacak. Britanyalı milletvekillerine yapılacak ödeme nedeniyle, AP'nin tazminat faturasında da önemli ölçüde artış gözlenirken, faturanın yüz binlerce euroyu bulabileceği ifade ediliyor. Yürürlükte olan uygulama kapsamında milletvekili olarak tekrar AP'ye geriye dönemeyenlere tazminat ödeniyor.

Aylık 8 bin 611 euro

Milletvekilleri, ne kadar süredir milletvekili olduklarına bağlı olarak 2 yıla kadar bir süre için aylık 8 bin 611 euro talep edebilirler. Brexit tartışmasını ateşleyen adam Nigel Farage ise en tanınmış Britanyalı AP milletvekili. 1999 yılından bu yana parlamentoda bulunan Farage, Brexit'ten sonraki 20 ay içinde başka bir iş kabul etmemesi durumunda 172 bin eurodan fazla kazanç elde edecek.

Brexit tarihinden bir gün önce, İngiliz parlamenterlerin Brüksel ve Strazburg'daki ofislerini boşaltmış olmaları gerekiyor. Oylama kartları, iPad'ler, bilgisayarlar ve Belçika kimlik kartlarının hepsini teslim etmek zorunda olan milletvekilleri, yalnızca AB rozetlerini hatıra olarak saklayabilir. Milletvekili hakları olan üç aylık harcama ödeneğinin yarısını da talep edebilir.

Salı oyu

Yarın İngiliz Avam Kamarası, Başbakan'ın AB müzakerecileriyle Aralık ayında kabul ettiği Brexit Anlaşması'na oy verecek. Anlaşmanın büyük olasılıkla onaylanması bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin açıklama yapmadı. AB, İngilizleri Brexiteers'in nefret ettiği 'geri dönme noktası' konusunda netleştirmek istiyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA