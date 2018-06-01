AP'den ABD'ye Ek Vergi Tepkisi
ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösteren ABD'nin Avrupa Birliği AP Başkanı Tajani, "AB, vatandaşlarının çıkarlarını elinden gelen her türlü imkanla korumaya hazırdır" dedi.
ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösteren ABD'nin Avrupa Birliği AP Başkanı Tajani, "AB, vatandaşlarının çıkarlarını elinden gelen her türlü imkanla korumaya hazırdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com