24.10.2019 14:58

AP'deki oylamaya Dışişlerinden sert tepki

Fransa, (DHA)- Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan ve askerlerini geri çekmesini isteyen tasarının oylanmasına sert tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Strazburg'da gerçekleşen bugünkü oturumda, Türkiye'nin terörü temizlemek için Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı. Parlamentoda, Türkiye'nin harekatı son erdirmesi ve askerlerini geri çekmesi yönünde sunulan tasarı parlamentoda oylandı. AP üyeleri tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Avrupa Parlamentosu'nun tasarıyı oylamasını sert bir dille eleştiren Dışişleri Bakanlığı'ndan 'tümüyle reddediyoruz' açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde 'Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bugün (24 Ekim) Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz.

Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır.

Evvelce her vesileyle ifade edildiği üzere, harekatımız uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekat ile AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'nın Suriye kolu PYDYPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmıştır.

Ayrıca bu harekatın meşruiyeti ABD ve Rusya ile yaptığımız anlaşmalarla da tescil edilmiştir.

Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla, AP kararında yer alan iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir.

AP, tüm bu açıklamalarımıza rağmen, gerçeklerle bağdaşmayan bir karar kabul ederek, Türkiye'ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumunda ısrar etmiştir.

Suriye'den kaynaklanan PKKPYDYPG ve DEAŞ terörüyle ve yasadışı göçle mücadele eden Türkiye'yle dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün gündemine hizmet etmeyi ve asılsız iddialarına itibar etmeyi tercih etmiştir.

Karar, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle yeni kurulan AP ile ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliği ortamı yaratma çabalarına hizmet etmemektedir.

Karar, AP'nin bölgesel ve küresel alandaki önemli gelişmeleri gerektiği şekilde takip edemediğini, neden ve sonuçlarını objektif ve bütüncül bir şekilde değerlendiremediğini, sağlam ve amaca uygun stratejiler geliştiremediğini göstermektedir. Suriye krizi bağlamındaki gelişmelerle gümrük birliği, katılım öncesi fonlar vb. ilgisiz konuları bağlantılandırmaya çalışmayı ayrıca ciddi bir hata olarak görüyoruz.

AP ve AB, Suriye'de siyasi çözüm sürecini hızlandıran, Türkiye, Avrupa ve NATO sınırında bölücülüğü ve terör bölgesi oluşumunu ve demografik değişiklik çabalarını engelleyen ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyan, ilave düzensiz göçü önleyen ve Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olan bu harekat için AB adayı ve NATO müttefiki Türkiye'ye şükran duyacağına, basiretsiz kararlar almaya devam etmektedir.

Kaynak: DHA