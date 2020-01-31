AP'de Yunan Vekil Türk Bayrağını Yırttı
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AP'de Yunan Vekil Türk Bayrağını Yırttı

Avrupa Parlamentosu'na (AP) ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı bir Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı hakaret içeren ifadeler kullandı.

31.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:47

Parlamentosu'na (AP) ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan Yannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı bir Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı hakaret içeren ifadeler kullandı. AP cezai işlem başlattı



Haber Videosu

: AP'de Yunan Vekil Türk Bayrağını Yırttı
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